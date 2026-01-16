Российские силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над десятью регионами

За прошедшую ночь средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено 106 украинских беспилотников.
Как сообщило Министерство обороны РФ, большинство из них сбито в Белгородской (44), Рязанской (22), Ростовской (11) и Воронежской (11) областях. Ещё семь БПЛА ликвидированы в Курской области, по четыре — в Тульской и Волгоградской, а также по одному — в Крыму, Орловской и Липецкой областях.
Напомним, украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен характерный звук мотора дрона. Обломки разлетелись по двору.
Ранее сообщалось, что сразу два аэропорта были закрыты на фоне атаки БПЛА.
