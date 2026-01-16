Новым зампредом жилищного комитета Петербурга назначили Андрея Бережного

С 1994 по 2004 год господин Бережной служил в Вооруженных силах России, после чего перешел в жилищный отдел администрации Кронштадтского района. В 2013—2023 годах он возглавлял этот отдел, а весной 2023 года стал заместителем главы районной администрации.
В августе 2025 года чиновник завершил работу в администрации Кронштадта, а с октября, по данным издания, был советником председателя жилищного комитета Дениса Удода. Андрей Бережной занял вакантную должность, теперь у главы комитета будет семь заместителей.