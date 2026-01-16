Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новым зампредом жилищного комитета Петербурга назначили Андрея Бережного

Андрей Бережной более 20 лет работал в сфере ЖКХ в администрации Кронштадтского района. Он родом из Кронштадта, окончил высшее Военно-морское инженерное училище и Институт правоведения и предпринимательства, кандидат юридических наук.

Источник: Администрация Кронштадтского района

С 1994 по 2004 год господин Бережной служил в Вооруженных силах России, после чего перешел в жилищный отдел администрации Кронштадтского района. В 2013—2023 годах он возглавлял этот отдел, а весной 2023 года стал заместителем главы районной администрации.

В августе 2025 года чиновник завершил работу в администрации Кронштадта, а с октября, по данным издания, был советником председателя жилищного комитета Дениса Удода. Андрей Бережной занял вакантную должность, теперь у главы комитета будет семь заместителей.