Кандидат на пост посла США в Исландии извинился за шутку о «52-м штате»

Кандидат на должность посла США в Исландии Билл Лонг принес извинения за неудачное высказывание о будущем острова. Об этом сообщил портал Arctic Today.
Ранее газета Politico сообщала, что во время встречи с американскими конгрессменами Лонг пошутил о необходимости сделать Исландию 52-м штатом США и выразил готовность возглавить его в качестве губернатора.
В интервью Arctic Today дипломат извинился и отметил, что рад перспективе сотрудничества с народом Исландии. Он пояснил, что говорил об острове в неформальной обстановке с друзьями и «совершенно несерьезно».
По словам Лонга, его ироничное высказывание было спонтанным и стало ответом на реплику о том, что недавно назначенный спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри может стать губернатором острова.
Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что президент США Дональд Трамп согласился не исключать Исландию из НАТО из-за возможности отслеживать подлодки ВС России.