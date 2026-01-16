Ричмонд
Страны НАТО насобирали около 30 военных для отправки в Гренландию

Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить в Гренландию чуть более 30 военнослужащих. Речь идёт об усилении присутствия на острове на фоне интереса США к этой территории, подсчитало РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В среду, 14 января, вооружённые силы Дании объявили о наращивании военного контингента в Гренландии в тесной координации с союзниками по альянсу. Также планируется активизация совместных учений и тренировочной деятельности.

На данный момент о готовности отправить военных заявили семь европейских стран НАТО. В общей сложности в регион должны прибыть 34 человека, при этом самые крупные группы сформируют Франция и Германия. Париж направит 15 военных, а президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни контингент может быть усилен наземными, морскими и воздушными средствами.

Германия, в свою очередь, отправила 13 военнослужащих в Данию, откуда они вместе с представителями других стран обычным авиарейсом отправятся в Гренландию. Остальные участники миссии ограничатся символическим присутствием: Норвегия и Финляндия направят по два офицера, Великобритания и Нидерланды — по одному.

К инициативе присоединилась и Швеция. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил, что шведские офицеры уже прибыли на остров по запросу Дании, однако их точное число не уточнил. В то же время не все страны Европы готовы поддержать миссию: Испания пока не приняла окончательного решения, а Польша официально отказалась направлять своих военных.

Ранее Life.ru писал, что планы Дональда Трампа по Гренландии остаются неизменными, несмотря на решение европейских стран направить туда военных. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что присутствие союзников не влияет на позицию Вашингтона, а намерения США в отношении острова не меняются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

