Страны НАТО насобирали около 30 военных для отправки в Гренландию

К инициативе присоединилась и Швеция. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил, что шведские офицеры уже прибыли на остров по запросу Дании, однако их точное число не уточнил. В то же время не все страны Европы готовы поддержать миссию: Испания пока не приняла окончательного решения, а Польша официально отказалась направлять своих военных.