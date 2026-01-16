Дмитриев раскрыл, какой будет следующая цель Трампа после Гренландии

Следующей цель американского лидера Дональда Трампа после Гренландии станет Канада. Такое мнение в пятницу, 16 января, выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
— Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м), — пошутил он в социальной сети X.
Так политик высказался о первом за восемь лет визите канадского премьер-министра Марка Карни в Китай. После встречи премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил о готовности сотрудничать с Оттавой.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что планы стран Европы по отправке войск в Гренландию не меняют планы Трампа касательно получения контроля над островом.
14 января министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен сообщил, что стране не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией.
Трамп, в свою очередь, уже приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.