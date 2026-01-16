Ричмонд
Экс-начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров возглавит полицию Туркестанской области

В Алматы официально проводили бывшего главу Департамента полиции (ДП) города Арыстангани Заппарова, назначенного на должность начальника ДП Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В мероприятии приняли участие руководство служб и подразделений Департамента, личный состав и ветераны органов внутренних дел.

«Арыстангани Расилханович проделал в Алматы большую и системную работу. Под его руководством усилилась профилактика правонарушений, повысился уровень открытости полиции и доверия со стороны граждан. Мы благодарим его за службу городу и желаем успехов на новом ответственном участке», — отметил в своем выступлении глава полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.

Арыстангани Заппаров рассказал, что Алматы стал для него важным этапом в службе.

«Благодарю личный состав, ветеранов всех горожан за поддержку и доверие. Уезжая, я уверен: алматинская полиция и дальше будет уверенно стоять на страже закона и порядка», — отметил он.

9 января стало известно, что в Алматы назначен новый начальник полиции — Айдын Кабдулдинов.