Экс-начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров возглавит полицию Туркестанской области

«Арыстангани Расилханович проделал в Алматы большую и системную работу. Под его руководством усилилась профилактика правонарушений, повысился уровень открытости полиции и доверия со стороны граждан. Мы благодарим его за службу городу и желаем успехов на новом ответственном участке», — отметил в своем выступлении глава полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.