Экс-начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров возглавит полицию Туркестанской области

В мероприятии приняли участие руководство служб и подразделений Департамента, личный состав и ветераны органов внутренних дел.
«Арыстангани Расилханович проделал в Алматы большую и системную работу. Под его руководством усилилась профилактика правонарушений, повысился уровень открытости полиции и доверия со стороны граждан. Мы благодарим его за службу городу и желаем успехов на новом ответственном участке», — отметил в своем выступлении глава полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.
Арыстангани Заппаров рассказал, что Алматы стал для него важным этапом в службе.
«Благодарю личный состав, ветеранов всех горожан за поддержку и доверие. Уезжая, я уверен: алматинская полиция и дальше будет уверенно стоять на страже закона и порядка», — отметил он.
9 января стало известно, что в Алматы назначен новый начальник полиции — Айдын Кабдулдинов.