Процедура аттестации судебных экспертов изменится в Казахстане

Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в процедуру аттестации и присвоение квалификации судебного эксперта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, предусматриваются изменения и уточнения в Правила приема экзаменов для присвоение квалификации судебного эксперта, и Правила аттестации судебных экспертов.

Изменения направлены на повышение актуальности требований, устранение неточностей и приведение положений в соответствие с действующей практикой.

В Минюсте пояснили, что принятие проекта направлено на:

утверждение новых Правил проведения аттестации судебных экспертов и присвоение квалификации судебного эксперта учитывающих результаты реализации пилотного проекта; нормативное закрепление автоматизированного второго этапа аттестации; определение порядка проведения аттестации в целом, включая этапы, формы и условия ее прохождения; установление требований к информационной системе (порталу), используемой при проведении аттестации; устранение правовых пробелов и противоречий между действующими нормативными правовыми актами; обеспечение прозрачности, объективности и единообразия аттестационных процедур.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 января.