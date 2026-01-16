Процедура аттестации судебных экспертов изменится в Казахстане

утверждение новых Правил проведения аттестации судебных экспертов и присвоение квалификации судебного эксперта учитывающих результаты реализации пилотного проекта; нормативное закрепление автоматизированного второго этапа аттестации; определение порядка проведения аттестации в целом, включая этапы, формы и условия ее прохождения; установление требований к информационной системе (порталу), используемой при проведении аттестации; устранение правовых пробелов и противоречий между действующими нормативными правовыми актами; обеспечение прозрачности, объективности и единообразия аттестационных процедур.