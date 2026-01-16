Польша помешала Советскому Союзу предотвратить Вторую мировую войну — Росархив

Артизов отметил, что среди фондов были документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Они подробно раскрывали противодействие Польши переговорам Франции, Великобритании и СССР о союзе против Гитлера. По его словам, Советский Союз был заинтересован в заключении договора, но поляки мешали его подписанию. Эти документы были опубликованы и позволили по-новому взглянуть на роль советского руководства в предвоенный период.