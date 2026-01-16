Белый дом опубликовал снимок Трампа с Нобелевской премией Мачадо

Белый дом в социальной сети X* разместил фотографию президента США Дональда Трампа с Нобелевской премией мира лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо, она приехала в Вашингтон и вручила ему награду.
«Президент Дональд Трамп встретился с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы в Овальном кабинете, во время чего она вручила президенту Нобелевскую премию мира в знак признания и уважения», — говорится в подписи к снимку.
На нем — Трамп держит диплом и улыбается, рядом с главой США стоит Мачадо.
Напомним, Мачадо прибыла в Вашингтон в четверг, 15 января, где встретилась с Трампом, переговоры шли более двух часов. Также во время них она передала ему свою Нобелевскую премию мира.
Однако Нобелевский комитет отказал Трампу в звании лауреата. Кроме того, ранее американцы заявляли, что решение главы США забрать награду — «жалкое» и «позорное».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.