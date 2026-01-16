Бойцам, которые проходят реабилитацию в военном госпитале в Иркутске, вручили государственные награды

Помощь в иркутском военном госпитале получают участники СВО не только из Приангарья, но и из других регионов страны, отмечает пресс-служба областного Правительства. Во время встречи, которую провели в актовом зале медицинского учреждения Министерства обороны России, Дмитрий Овчаров вручил государственные награды бойцам, отличившимся на полях сражений. Медалью «За отвагу» наградили четырех бойцов. Также вручили одну медаль «За храбрость» II степени и одну медаль Суворова. Вручены грамоты командующего войсками Центрального военного округа.
Глава региона Игорь Кобзев отметил участников СВО Благодарственными письмами и наручными часами. «Мне приятно вместе с Губернатором Иркутской области вручить бойцам государственные награды. Благодарю вас за смелость, отвагу, проявленную при защите нашей Родины. Вы молодцы, мы вами гордимся. Вы наши герои», — подчеркнул Дмитрий Овчаров.
«Вы бойцы, которые приняли решение защищать свою Родину, родных и близких. В слове “боец” заключены мужество, честь, отвага. Поздравляю всех, кого сегодня наградили. Такие медали вручают только за настоящий подвиг. Уверен, что в определенной боевой ситуации вы сделали все возможное, командование по достоинству это оценило, а Президент принял решение о награде», — сказал Игорь Кобзев.
Также Игорь Кобзев доложил Дмитрию Овчарову о необходимости обновления здания госпиталя. Учреждение построено в 1878 году. Предварительный проект предусматривает комплексное обновление исторической территории госпиталя с сохранением и модернизацией существующих зданий и возведением новых современных корпусов. Первым этапом планируется возвести новый лечебный корпус на 100 коек с хирургическим и терапевтическим отделениями, операционными блоками, реанимацией и экстренной лабораторией. Также необходимо построить инфекционное отделение на 30 коек. Оба здания будут соединены теплым переходом.
Вторым этапом станет капитальный ремонт основного исторического здания военного госпиталя. После приведения к современным нормативам здесь разместятся специализированные отделения: неврологическое, кожно-венерологическое, поликлиническое, отделение физиотерапии, дневной стационар и современный реабилитационный блок.
«Реализация данного проекта позволит создать в столице Приангарья мощный медицинский кластер, отвечающий самым высоким федеральным стандартам. Он обеспечит не только современные условия для лечения и реабилитации участников СВО, но и станет основой для развития специализированной медицинской помощи в регионе в целом», — отметил Игорь Кобзев. Также Игорь Кобзев и Дмитрий Овчаров возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», в здании регионального Правительства посетили выставку «Уголь земли русской», на которой представлены портреты участников специальной военной операции, созданные детьми, студентами и профессиональными художниками.