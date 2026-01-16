Бойцам, которые проходят реабилитацию в военном госпитале в Иркутске, вручили государственные награды

«Вы бойцы, которые приняли решение защищать свою Родину, родных и близких. В слове “боец” заключены мужество, честь, отвага. Поздравляю всех, кого сегодня наградили. Такие медали вручают только за настоящий подвиг. Уверен, что в определенной боевой ситуации вы сделали все возможное, командование по достоинству это оценило, а Президент принял решение о награде», — сказал Игорь Кобзев.