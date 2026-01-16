Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нобелевский комитет отказал Трампу в звании лауреата премии мира

Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что президент США Дональд Трамп не может получить звание лауреата Нобелевской премии мира. В то же время организация разрешила ему оставить медаль премии.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что президент США Дональд Трамп не может получить звание лауреата Нобелевской премии мира. В то же время организация разрешила ему оставить медаль премии, переданную лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориною Мачадо.

В сообщении комитета в соцсети Х* уточняется, что медаль может сменить владельца, тогда как звание лауреата остается неизменным.

Ранее лауреат премии 2025 года Мария Корина Мачадо в интервью телеканалу Fox News выразила готовность отдать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает.

Президент США анонсировал встречу с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе и сообщил о готовности принять премию. Трамп допустил, что она может быть вовлечена в некоторые аспекты управления Венесуэлой. При этом ранее он заявлял, что политику будет трудно стать лидером страны из-за отсутствия поддержки в республике, где оппозиция проиграла на выборах.

15 января президент США встретился с Мачадо в Белом доме. По итогам переговоров лидер оппозиции сообщила, что передала медаль Нобелевской премии мира Трампу.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше