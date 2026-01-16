Нобелевский комитет отказал Трампу в звании лауреата премии мира

Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что президент США Дональд Трамп не может получить звание лауреата Нобелевской премии мира. В то же время организация разрешила ему оставить медаль премии, переданную лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориною Мачадо.
В сообщении комитета в соцсети Х* уточняется, что медаль может сменить владельца, тогда как звание лауреата остается неизменным.
Ранее лауреат премии 2025 года Мария Корина Мачадо в интервью телеканалу Fox News выразила готовность отдать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает.
Президент США анонсировал встречу с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе и сообщил о готовности принять премию. Трамп допустил, что она может быть вовлечена в некоторые аспекты управления Венесуэлой. При этом ранее он заявлял, что политику будет трудно стать лидером страны из-за отсутствия поддержки в республике, где оппозиция проиграла на выборах.
15 января президент США встретился с Мачадо в Белом доме. По итогам переговоров лидер оппозиции сообщила, что передала медаль Нобелевской премии мира Трампу.
