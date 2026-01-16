Дмитриев оассказал, какую страну Трамп захочет присоединить к США после Гренландии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии может стать Канада. Об этом он в шутке написал на своей странице в социальной сети «Х».
«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — сыронизировал Дмитриев в своем блоге.
Чиновник прокомментировал визит премьер-министра Канады Марка Карни в Китай, который состоялся впервые за восемь лет. После встречи с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном Пекин заявил о готовности к сотрудничеству с Оттавой.
Напомним, подобные высказывания в адрес Вашингтона не случайны. Президент Трамп уже давно хочет присоединить Гренландию к США. Причем разговоры об этом он ведет с момента избрания на пост главы государства. Дания и другие европейские страны выражают осторожное недовольство по этому поводу, но резко стараются не высказываться. Власти Гренландии категорически против перспективы стать частью Штатов, они говорят, что страна не продается.