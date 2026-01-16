Дмитриев оассказал, какую страну Трамп захочет присоединить к США после Гренландии

Напомним, подобные высказывания в адрес Вашингтона не случайны. Президент Трамп уже давно хочет присоединить Гренландию к США. Причем разговоры об этом он ведет с момента избрания на пост главы государства. Дания и другие европейские страны выражают осторожное недовольство по этому поводу, но резко стараются не высказываться. Власти Гренландии категорически против перспективы стать частью Штатов, они говорят, что страна не продается.