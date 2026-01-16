Дмитриев процитировал Евангелие на фоне плана Трампа по Газе

В тот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении сообщили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой. Его возглавил Али Шаас, ранее занимавший пост заместителя министра в палестинском правительстве и отвечавший за развитие промышленных зон.