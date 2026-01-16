Дмитриев процитировал Евангелие на фоне плана Трампа по Газе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на объявление о переходе к следующей фазе американского мирного плана по сектору Газа цитатой из Библии.
В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил начало второго этапа плана по Газе. Спецпосланник Стив Уиткофф объявил о запуске фазы, которая включает переход от перемирия к демилитаризации, созданию переходной технократической администрации и восстановлению региона. Полное разоружение движения ХАМАС названо ключевой задачей. Трамп выразил уверенность в успехе при поддержке Египта, Турции и Катара.
В тот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении сообщили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой. Его возглавил Али Шаас, ранее занимавший пост заместителя министра в палестинском правительстве и отвечавший за развитие промышленных зон.
Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал публикацию Стива Уиткоффа словами: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» — от Матфея 5:9. К посту он добавил эмодзи голубя мира.
Переход ко второй фазе плана Трампа происходит на фоне сохраняющихся сложностей: часть сектора остается под контролем израильских сил, а процесс разоружения ХАМАС и создание новой администрации сталкиваются с вызовами в финансировании, безопасности и координации.
