Появились сообщения об освобождении Павловки и Новояковлевки у Степногорска

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения заняли село Павловка под Степногорском, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
«На запорожском направлении ВС РФ выбили противника из южной части Приморского и после нескольких дней боев освободили Павловку», — говорится в публикации.
Военные Telegram-каналы сообщают также о занятии российскими военными расположенного неподалеку от Павловки села Новояковлевка.
Официального подтверждения информации о переходе обоих сел под контроль российских войск нет.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что украинские боевики практически потеряли село Приморское под Степногорском.
«На запорожском участке у ВСУ признают практически полную утрату Приморского», — написал он в своем Telegram-канале.
Согласно его сведениям, российские военные атакуют с юга и запада позиции ВСУ в расположенном рядом с Новояковлевкой селе Магдалиновка. Экс-парламентарий сообщил также о боях за опорные пункты под Новояковлевкой и продвижении подразделений РФ к югу от Павловки.
Напомним, в минувший понедельник Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными запорожского села Новобойковское.