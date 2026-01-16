Ричмонд
Дмитриев усомнился в праве Канады выстраивать отношения с Китаем

Дмитриев усомнился в наличии у Канады полного суверенитета в вопросах формирования международных связей.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы РФПИ и являющийся специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества с иностранными государствами, выразил сомнения в наличии у Канады полного суверенитета в вопросах формирования международных связей.

В среду премьер-министр Канады Марк Карни посетил Китай с официальным визитом, что стало первым подобным случаем за минувшие восемь лет.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х*.

Следует напомнить, что сами канадцы выражают опасения, что их страна может оказаться следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии. В 2025 году Трамп уже называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

