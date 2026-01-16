Дмитриев усомнился в праве Канады выстраивать отношения с Китаем

Следует напомнить, что сами канадцы выражают опасения, что их страна может оказаться следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии. В 2025 году Трамп уже называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».