Дмитриев усомнился в праве Канады выстраивать отношения с Китаем

Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы РФПИ и являющийся специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества с иностранными государствами, выразил сомнения в наличии у Канады полного суверенитета в вопросах формирования международных связей.
В среду премьер-министр Канады Марк Карни посетил Китай с официальным визитом, что стало первым подобным случаем за минувшие восемь лет.
«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х*.
Следует напомнить, что сами канадцы выражают опасения, что их страна может оказаться следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии. В 2025 году Трамп уже называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».
