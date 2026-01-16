Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава кабмина Канады Марк Карни обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Как уточнил глава китайского правительства, КНР намерена содействовать стабильному росту торговли с Канадой, упрощать таможенные процедуры, углублять сотрудничество в области финансов и альтернативной энергетики, в сфере цифровых технологий, в аэрокосмической промышленности, в передовых отраслях производства, «формировать больше новых точек экономического роста». Он указал на оптимальную взаимодополняемость двух стран, подтвердив наличие большого потенциала для сотрудничества.