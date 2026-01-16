Ричмонд
Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное сотрудничество Канады и КНР.

Источник: РИА "Новости"

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал он в Х.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава кабмина Канады Марк Карни обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Как уточнил глава китайского правительства, КНР намерена содействовать стабильному росту торговли с Канадой, упрощать таможенные процедуры, углублять сотрудничество в области финансов и альтернативной энергетики, в сфере цифровых технологий, в аэрокосмической промышленности, в передовых отраслях производства, «формировать больше новых точек экономического роста». Он указал на оптимальную взаимодополняемость двух стран, подтвердив наличие большого потенциала для сотрудничества.

