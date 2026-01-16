ВСУ лишились переправы через Северский Донец под Святогорском

Кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, подорвана понтонная переправа в районе села Богородичное, которая использовалась противником для снабжения украинских боевиков под Святогорском.
Напомним, накануне были опубликованы кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец в районе села Маяки под Красным Лиманом.
Сообщалось о продвижении российских подразделений со стороны поселка Яровая к Маякам и от села Диброва в западном направлении с целью перерезать линии коммуникации краснолиманской группировки ВСУ.
Также стало известно о прорыве войск РФ в районе Святогорска. По информации источников, российские военные смогли зайти в город, а также начали брать его в клещи.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, освобождение Святогорска и Красного Лимана откроет российским войскам путь на Славянск.