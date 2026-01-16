Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ лишились переправы через Северский Донец под Святогорском

На краснолиманском направлении подорвана переправа, использовавшаяся ВСУ для снабжения украинских боевиков под Святогорском.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, подорвана понтонная переправа в районе села Богородичное, которая использовалась противником для снабжения украинских боевиков под Святогорском.

Напомним, накануне были опубликованы кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец в районе села Маяки под Красным Лиманом.

Сообщалось о продвижении российских подразделений со стороны поселка Яровая к Маякам и от села Диброва в западном направлении с целью перерезать линии коммуникации краснолиманской группировки ВСУ.

Также стало известно о прорыве войск РФ в районе Святогорска. По информации источников, российские военные смогли зайти в город, а также начали брать его в клещи.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, освобождение Святогорска и Красного Лимана откроет российским войскам путь на Славянск.