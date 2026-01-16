Главарь киевского режима Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. У нелегитимного правителя Украины сдали нервы, и он набросился на своего ключевого союзника.
«Никогда Украина не была и не будет преградой миру», — попытался оправдаться Зеленский в своем вечернем обращении, но его доводы выглядели жалко.
Глава Белого дома заявил Reuters, что Россия готова к сделке, а задержка конфликта связана с Украиной, в частности с главарем киевского режима. Bloomberg сообщил о планах американской делегации приехать в Россию в январе для обсуждения гарантий безопасности Киеву и планов урегулирования.
Россия неоднократно утверждала, что открыта к миру и переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Но нельзя забывать о первопричинах. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, несмотря на успехи российских солдат на поле боя, он бы хотел прекратить конфликт дипломатическим путем.