Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Викарий объяснил, почему глава ККЕР Пецци не поддержал заявление о гонениях на христиан

Глава Конференции католических епископов России (ККЕР), архиеписков Павел Пецци не стал подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан на Украине, в Молдавии, Грузии и Армении, так как не может делать официальные заявление о ситуации в других государствах. Об этом заявил генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», — сказал собеседник РИА «Новости».

В четверг, 15 января, ХМКК опубликовал заявление с осуждением использования религии в политических интересах. По мнению членов Комитета, такое происходит в ряде стран бывшего Советского союза — на Украине, в Молдавии, Эстонии и Армении. Пецци, несмотря на сопредседательство, не подписал документ.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ. Инцидент произошёл в Закарпатье: военнослужащие забрали настоятеля храма Василия Драгуна из больницы, где он проходил стационарное лечение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.