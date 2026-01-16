Викарий объяснил, почему глава ККЕР Пецци не поддержал заявление о гонениях на христиан

Глава Конференции католических епископов России (ККЕР), архиеписков Павел Пецци не стал подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан на Украине, в Молдавии, Грузии и Армении, так как не может делать официальные заявление о ситуации в других государствах. Об этом заявил генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.