Викарий объяснил, почему глава ККЕР Пецци не поддержал заявление о гонениях на христиан

«Хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», — сказал собеседник РИА «Новости».
В четверг, 15 января, ХМКК опубликовал заявление с осуждением использования религии в политических интересах. По мнению членов Комитета, такое происходит в ряде стран бывшего Советского союза — на Украине, в Молдавии, Эстонии и Армении. Пецци, несмотря на сопредседательство, не подписал документ.
Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ. Инцидент произошёл в Закарпатье: военнослужащие забрали настоятеля храма Василия Драгуна из больницы, где он проходил стационарное лечение.
