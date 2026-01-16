Мэр Екатеринбурга поделил полномочия своего первого зама, забрав часть себе

Полномочия первого вице-мэра Орлов поделил между собой и Галямовым.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов перераспределил полномочия своего первого заместителя Игоря Сутягина, который скоро уйдет в отставку. Контроль за некоторыми департаментами он закрепил за собой, другие передал вице-мэру Рустаму Галямову, который курирует стройку и транспорт и сейчас находится в статусе исполняющего обязанности первого зама. Новую схему управления Орлов представил на аппаратном совещании утром 16 января, сообщил URA.RU источник.
«Орлов лично будет курировать правовой департамент и департамент по управлению муниципальным имуществом, при нем также остается контрольно-ревизионное управление. Галямову в довесок к его направлениям переданы департамент землепользования и районные администрации», — сказал собеседник.
Вероятно, что такая схема перераспределения полномочий временная и в феврале ее пересмотрят. Собеседник предполагает, что Орлов специально не стал отдавать Галямову полный функционал первого зама, опасаясь его чрезмерного усиления. Другой источник URA.RU считает, что мэр не захотел чересчур перегружать его. «За Галямовым и так остаются транспорт и стройка, это серьезные направления», — поделился он.
Сейчас Сутягин находится в отпуске до февраля, после которого уйдет в отставку. Галямов же станет полновесным первым замом Орлова.