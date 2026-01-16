Мэр Екатеринбурга поделил полномочия своего первого зама, забрав часть себе

Вероятно, что такая схема перераспределения полномочий временная и в феврале ее пересмотрят. Собеседник предполагает, что Орлов специально не стал отдавать Галямову полный функционал первого зама, опасаясь его чрезмерного усиления. Другой источник URA.RU считает, что мэр не захотел чересчур перегружать его. «За Галямовым и так остаются транспорт и стройка, это серьезные направления», — поделился он.