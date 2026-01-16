Ричмонд
Sun: Туск заявил о конце мира из-за угроз США Гренландии

Премьер Польши Туск заявил, что распад НАТО из-за угроз Трампа в адрес Гренландии станет «концом мира, каким мы его знаем».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что распад Североатлантического альянса из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию (принадлежит Дании) может привести к «концу мира, каким мы его знаем», материал из The Sun перевел aif.ru.

«Попытка захвата (части) территории государства, члена НАТО, другим государством — членом НАТО — стала бы политической катастрофой. Это был бы конец мира, каким мы его знаем», — заявил Туск журналистам на пресс-конференции.

Автор материала подчеркивает, что риторика Трампа по захвату Гренландии привела к серьёзному напряжению в отношениях между союзниками по альянсу.

На этой неделе Франция, Швеция и Германия направили в Гренландию своих военнослужащих, присоединившись к Дании в стремлении укрепить безопасность острова, добавил автор.

Напомним, ранее Трамп открыто заявлял, что США нужна Гренландия. По его словам, остров необходимо присоединить к Штатам в целях безопасности, потому что сейчас территория охраняется только «собачьими упряжками».

Ранее Дания и США на переговорах не достигли соглашений по Гренландии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше