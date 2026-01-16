Sun: Туск заявил о конце мира из-за угроз США Гренландии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что распад Североатлантического альянса из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию (принадлежит Дании) может привести к «концу мира, каким мы его знаем», материал из The Sun перевел aif.ru.
«Попытка захвата (части) территории государства, члена НАТО, другим государством — членом НАТО — стала бы политической катастрофой. Это был бы конец мира, каким мы его знаем», — заявил Туск журналистам на пресс-конференции.
Автор материала подчеркивает, что риторика Трампа по захвату Гренландии привела к серьёзному напряжению в отношениях между союзниками по альянсу.
На этой неделе Франция, Швеция и Германия направили в Гренландию своих военнослужащих, присоединившись к Дании в стремлении укрепить безопасность острова, добавил автор.
Напомним, ранее Трамп открыто заявлял, что США нужна Гренландия. По его словам, остров необходимо присоединить к Штатам в целях безопасности, потому что сейчас территория охраняется только «собачьими упряжками».
Ранее Дания и США на переговорах не достигли соглашений по Гренландии.