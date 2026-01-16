Польша противодействовала переговорам Советского Союза и союзников против Гитлера, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну. О этом в интервью РИА Новости со ссылкой на трофейные документы Франции сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
По его словам, документы французского посольства и военного атташе в Варшаве свидетельствуют о том, что поляки противодействовали переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера.
«В рамках сложной внешнеполитической игры в 1939 году были разные возможности предотвратить войну. Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки», — отметил Артизов.
Напомним, не так давно Польша потребовала репараций за Вторую мировую войну от Германии, а потом — и от России. Хотя именно красноармейцы освобождали Польшу от нацистов, а после 1945-го Москва помогала полякам восстанавливать экономику.
Комментируя эти заявления Варшавы, в Госдуме заявили, что Польша нарывается и оправдывает «наименование европейской гиены», заявляя о необходимости выплаты репараций со стороны России.