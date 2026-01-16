Дмитриев назвал главную стратегическую ошибку Европы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал признание канцлера Германии Фридриха Мерца о стратегической ошибке в энергетике. В своём аккаунте в социальной сети X Дмитриев согласился с тезисом, но указал на более масштабный, по его мнению, промах Европы.
«Верно. Но самой стратегической ошибкой Европы было то, что она прислушалась к Байдену и последовала его ложным, разрушительным нарративам», — написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.
Как писал сайт KP.RU, немецкий канцлер заявил, что Россия является европейской страной, и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Брюсселем и Москвой. По его словам, тогда и ФРГ выдержит очередное испытание и сможет с уверенностью смотреть в будущее после 2026 года.