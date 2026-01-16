DB: профессор Дэвидсон заявил, что у Трампа произошел инсульт

Известный американский медицинский эксперт — профессор Брюс Дэвидсон из Университета штата Вашингтон — заявил в подкасте The Court of History, что, скорее всего, президент США Дональд Трамп пережил инсульт в левой части мозга, которая отвечает за правую сторону тела, материал из The Daily Beast перевел aif.ru.
«Я думаю, что инсульт случился у него полгода назад или даже раньше, в начале 2025 года. Есть видео, на которых он шаркает ногами, что не похоже на то, что мы видели раньше, когда он расхаживал по полю для гольфа. Мы видели, как он держал правую руку в левой. В начале 2025 года он невнятно произносил слова, чего раньше не делал и что он стал делать лучше в последнее время», — подчеркнул Дэвидсон.
Врач также указал на «выраженные эпизоды чрезмерной дневной сонливости», которые в медицине известны как гиперсомния, и которые, по его словам, часто встречаются у пациентов, перенёсших инсульт.
Он также предположил, что кадры, на которых Трамп осторожно спускается по трапу президентского самолёта, держась за перила левой рукой, несмотря на то, что президент — правша, «свидетельствуют о том, что у него был инсульт в левом полушарии мозга».
Дэвидсон добавил, что сейчас американский лидер значительно восстановился после перенесенного недуга.
