Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор

Узнать больше по теме

Юн Сок Ёль: биография президента Южной Кореи, обвиненного в мятеже

Президент Юн Сок Ёль — это первый глава Южной Кореи, которого арестовали во время президентского срока. Политик находился под стражей чуть менее двух месяцев из-за введения в стране военного положения, которое парламент расценил как мятеж. Собрали главное из биографии политика.