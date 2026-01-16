Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор

«Юн Сок Ёль приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту», — говорится в сообщении агентства.
По данным суда, экс-президент препятствовал задержанию следователями в январе 2025 года. Ранее прокуратура затребовала для него по этому обвинения наказания в виде 10 лет тюрьмы.
