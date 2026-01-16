Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Южнокорейский суд приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года ввел в стране краткосрочное военное положение, к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию, передает агентство Рёнхап.

Источник: Reuters

«Юн Сок Ёль приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту», — говорится в сообщении агентства.

По данным суда, экс-президент препятствовал задержанию следователями в январе 2025 года. Ранее прокуратура затребовала для него по этому обвинения наказания в виде 10 лет тюрьмы.

Узнать больше по теме
Юн Сок Ёль: биография президента Южной Кореи, обвиненного в мятеже
Президент Юн Сок Ёль — это первый глава Южной Кореи, которого арестовали во время президентского срока. Политик находился под стражей чуть менее двух месяцев из-за введения в стране военного положения, которое парламент расценил как мятеж. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше