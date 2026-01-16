«Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться», — говорится в материале.
Украинский бизнес в текущих условиях просто не способен погасить накопившиеся обязательства. Общая сумма долгов по облигациям составляет около трёх миллиардов евро. Особое давление испытывают операторы инфраструктуры, которые пытаются сохранить ликвидность, продлевая сроки погашения и откладывая выплаты процентов. Газета подчёркивает, что продолжающаяся война ещё больше осложняет финансовое положение предприятий Украины.
Ранее сообщалось, что кризис на Украине является сочетанием реального износа сетей, ущерба от действий ВС РФ и сознательной драматизации ситуации властями Киева с целью получения большего финансирования от ЕС. А у Европы тем временем уже нет ни средств, ни запасных частей советского производства для спасения системы.
