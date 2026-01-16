Ранее сообщалось, что кризис на Украине является сочетанием реального износа сетей, ущерба от действий ВС РФ и сознательной драматизации ситуации властями Киева с целью получения большего финансирования от ЕС. А у Европы тем временем уже нет ни средств, ни запасных частей советского производства для спасения системы.