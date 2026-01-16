Суд дал бывшему президенту Юн Сок Ёлю 5 лет тюрьмы за препятствование аресту

Суд установил, что 3 января 2025 года президентская служба охраны по указанию Юн Сок Ёля не допустила правоохранителей в резиденцию в Сеуле для ареста. Ордер выдали по делу о введении военного положения. Арест удалось провести лишь 15 января со второй попытки — к тому моменту полномочия президента были приостановлены импичментом парламента в декабре 2024 года.