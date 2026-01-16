Суд дал бывшему президенту Юн Сок Ёлю 5 лет тюрьмы за препятствование аресту

Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы по делу о воспрепятствовании исполнению ордера на арест. Заседание транслировал телеканал Yonhap News TV.
Приговор вынесен 16 января 2026 года и стал первым по уголовным делам экс-главы государства. Прокуратура требовала 10 лет колонии. Обвинение включало семь пунктов: препятствование органам власти, злоупотребление служебным положением, изготовление подложных документов, нарушение закона о президентской охране и архивах, передает ТАСС.
Суд установил, что 3 января 2025 года президентская служба охраны по указанию Юн Сок Ёля не допустила правоохранителей в резиденцию в Сеуле для ареста. Ордер выдали по делу о введении военного положения. Арест удалось провести лишь 15 января со второй попытки — к тому моменту полномочия президента были приостановлены импичментом парламента в декабре 2024 года.
Суд признал: Юн Сок Ёль нарушил права семи министров, не пригласив их на заседание 3 декабря 2024 года, где обсуждалось военное положение. Он подготовил обновленный проект декларации о ЧП, пытался уничтожить записи звонков на защищенных серверах. Антикоррупционное управление имело право на расследование мятежа, поэтому ордер и обыск в резиденции были законны.
Юн Сок Ёль проходит обвиняемым по восьми уголовным процессам, четыре из них связаны с объявлением военного положения 3 декабря 2024 года — актом, признанным неконституционным. Конституционный суд утвердил импичмент в апреле 2025 года. 13 января 2026 года спецпрокурор запросил по главному делу о мятеже смертную казнь — статья УК предусматривает только казнь или пожизненное заключение.
