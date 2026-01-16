Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил 5 лет тюрьмы

Инцидент произошёл 3 января 2025 года, когда служба охраны не допустила правоохранителей в резиденцию экс-президента для его задержания. Арест удалось провести лишь со второй попытки 15 января. Прокуратура просила по этому эпизоду 10 лет тюрьмы, но суд назначил меньший срок.
Это лишь одно из восьми дел против бывшего главы государства, четыре из которых связаны с введением военного положения. Ранее по делу о мятеже против государственного строя прокуроры и вовсе потребовали для него смертную казнь.
Юн Сок Ёль оказался в центре скандала и был отстранён от власти после того, как объявил военное положение в стране в начале декабря 2024 года. Это решение вызвало беспорядки. 15 января 2025 года в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ёлю было предъявлено обвинение в организации мятежа. Публичные извинения политика не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний.
