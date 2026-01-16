«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — пишет издание.
По его данным, военные отрабатывают применение пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Как утверждает командующий британским спецназом бригадный генерал Джейми Норман, учения отражают, что «мы больше не живем в мире».
Politico уточнило, что весной на базе будет полторы тысячи военных, а в 2027 году — до двух тысяч.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием «агрессии» со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.