Володин: Ряд стран недопустимо нарушает нормы международного права

Некоторые страны сегодня нарушают нормы международного права, ставят свои ультиматумы другим государствам. И это недопустимо в условиях многополярного мира, без которого будущее невозможно. Об этом к 80-летию открытия первой сессии ГА ООН в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что принципы работы ООН, заложенные после Второй мировой войны, десятки лет помогали отстаивать мир и права людей. Но сейчас все изменилось.
«Ряд стран пренебрегает базовыми правилами, нарушает нормы международного права, ставит свои ультиматумы другим государствам. Это недопустимо в многополярном мире. Без которого невозможно будущее», — подчеркнул спикер Госдумы.
Безопасность для одних не может быть обеспечена за счёт безопасности других, заключил Володин.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация выступает за укрепление центральной роли Организации объединенных наций.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку его состав отражает реалии 1945 года, при этом он не соответствует современному миру.