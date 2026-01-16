Володин: Ряд стран недопустимо нарушает нормы международного права

Некоторые страны сегодня нарушают нормы международного права, ставят свои ультиматумы другим государствам. И это недопустимо в условиях многополярного мира, без которого будущее невозможно. Об этом к 80-летию открытия первой сессии ГА ООН в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.