«Никогда Украина не была и не будет преградой миру», — попытался оправдаться Зеленский.
Ранее Дональд Трам заявил агентству Reuters, что Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, а промедление, по его мнению, связано с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского. Слова американского лидера поддержали в Кремле.
