Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отверг обвинения Трампа в затягивании переговоров

Украина не затягивает переговоры по урегулированию конфликта, утверждает Владимир Зеленский. В ответ на заявление президента США Дональда Трампа главарь киевского режима во всём обвиняет Россию.

«Никогда Украина не была и не будет преградой миру», — попытался оправдаться Зеленский.

Ранее Дональд Трам заявил агентству Reuters, что Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, а промедление, по его мнению, связано с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского. Слова американского лидера поддержали в Кремле.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше