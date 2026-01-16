Отметим, что о территориальном вопросе четко и ясно высказался президент РФ Владимир Путин. Он напомнил о желании российской стороны достичь мира, однако Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов осени 2022 года, когда жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор и проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.