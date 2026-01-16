В Европейской комиссии считают, что глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на территориальные уступки в рамках будущего мирного урегулирования, но только при определённом условии. Об этом пишет Financial Times.
Чиновники полагают, что Киев согласится на такой шаг, если сможет представить вступление страны в Евросоюз как ключевой выигрыш от переговоров.
Как сообщает издание со ссылкой на источники в ЕК, для Зеленского членство Украины в Европейском союзе должно стать тем позитивным результатом, который компенсирует болезненные уступки на переговорах, в том числе и возможную потерю территорий.
«Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — говорится в публикации.
Отметим, что о территориальном вопросе четко и ясно высказался президент РФ Владимир Путин. Он напомнил о желании российской стороны достичь мира, однако Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов осени 2022 года, когда жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор и проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.