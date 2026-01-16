FT: Зеленский может отказаться от территорий, если Киеву пообещают членство в ЕС

Чиновники Еврокомиссии, по версии ft.com, считают, что Владимир Зеленский может согласится со многими компромиссными решениями в рамках украинского урегулирования, если Украине предоставят возможность стать членом Европейского союза. Предполагается, что Зеленский будет готов отказаться от территорий, которые Киев продолжает считать украинскими.
Авторы публикации утверждают, что Зеленский будет готов к компромиссам, если членство Украины в ЕС можно будет представить как успех переговоров.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.
