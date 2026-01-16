Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе хотят изменить порядок вступления в ЕС ради Украины

В Европейском союзе обсуждается изменение правил вступления в блок, чтобы ускорить этот процесс для Украины.

В Европейском союзе обсуждается изменение правил вступления в блок, чтобы ускорить этот процесс для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Согласно предложению, Киев сможет войти в союз по «двухуровневой» модели, что даст ему доступ к единому рынку, субсидиям и финансам, но ограничит права на участие в принятии ключевых решений.

Инициатива уже вызвала обеспокоенность ряда стран-членов ЕС. Они опасаются, что такой подход может негативно повлиять на стабильность и единство объединения в долгосрочной перспективе.

Напомним, статус страны-кандидата на вступление в ЕС Украина получила в июне 2022 года.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.