Лебедев: под Николаевом попал под удар район штаба воинской части

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по командным пунктам и местам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. По информации оборонного ведомства, также были поражены склады с беспилотниками и объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.