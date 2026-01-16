Лебедев: под Николаевом попал под удар район штаба воинской части

В Николаевской области нанесен удар по району расположения штаба воинской части МВД Украины, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет пришелся в район Варваровки, в направлении штаба в/ч 3046 МВД Украины и прилегающих промышленных площадок», — написал он.
Согласно сведениям координатора подполья, под удар попал также район бывшей воинской части под Николаевом, на территории которой, по данным источников, ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс IRIS-T.
«Нанесен комбинированный ущерб: подавление элемента ПВО; дезорганизация штаба и тылового управления; срыв работ по морским беспилотным системам», — отметил Лебедев.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по командным пунктам и местам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. По информации оборонного ведомства, также были поражены склады с беспилотниками и объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.