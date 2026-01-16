В Киеве рассуждают о расселении жителей некоторых домов: что случилось

«Есть определенное количество зданий, которые находятся в более критическом состоянии и где тяжело восстановить тепло- и электроснабжение. Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов», — резюмировала киевский парламентарий во время пресс-конференции.