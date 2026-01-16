В Киеве рассуждают о расселении жителей некоторых домов: что случилось

Жителей некоторых домов в Киеве могут расселить. Это произошло из-за отсутствия в них электричества и тепла. Об этом заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.
«Есть определенное количество зданий, которые находятся в более критическом состоянии и где тяжело восстановить тепло- и электроснабжение. Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов», — резюмировала киевский парламентарий во время пресс-конференции.
Порошенко не назвала число домов, но заверила, что информация закрыта. Коммунальщики работают над проблемой, но они не называют сроков восстановления подачи электроэнергии.
Ранее KP.RU сообщил, что Киеву грозит полный блэкаут из-за проблем с подстанциями. Киевляне рассказали, что Новый год с электричеством удалось отпраздновать только богатым. Остальные остались в полной темноте, а температура в домах существенно ниже нормы.