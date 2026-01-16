В материале говорится, что итоговое заявление парижских встреч содержит ряд пунктов, выполнение которых потребует от Европы значительных усилий, если только США не окажут существенного давления. Ключевые трудности связаны с тремя обязательствами. Первое — дальнейшее финансирование Киева, что станет непопулярным решением для европейских правительств с ослабленными экономиками, уже выделивших 350 миллиардов долларов. Второе — принятие Украины в ЕС как альтернативы НАТО, что осложняется существующими разногласиями внутри самого Евросоюза по вопросу членства. Третье — взятие на себя обязательств по миротворческой миссии на Украине.
Отмечается, что Европа ранее отказывалась от размещения войск без поддержки США, а зафиксированное в Париже обязательство остается крайне неконкретным. Таким образом, заключает American Conservative, хотя Россия могла бы выступить против многих элементов этого плана, ей, возможно, не придется этого делать, поскольку Европа рискует первой отказаться от собственных договорённостей.
Ранее Дональд Трам заявил агентству Reuters, что Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, а промедление, по его мнению, связано с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского. Слова американского лидера поддержали в Кремле.
