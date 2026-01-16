Самонадеянный Брюссель готовит отказ от собственных договорённостей по Украине

В материале говорится, что итоговое заявление парижских встреч содержит ряд пунктов, выполнение которых потребует от Европы значительных усилий, если только США не окажут существенного давления. Ключевые трудности связаны с тремя обязательствами. Первое — дальнейшее финансирование Киева, что станет непопулярным решением для европейских правительств с ослабленными экономиками, уже выделивших 350 миллиардов долларов. Второе — принятие Украины в ЕС как альтернативы НАТО, что осложняется существующими разногласиями внутри самого Евросоюза по вопросу членства. Третье — взятие на себя обязательств по миротворческой миссии на Украине.