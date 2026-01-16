Британские морские пехотные подразделения, дислоцированные на базе Camp Viking на севере Норвегии, активно проводят учения, направленные на подготовку к возможным действиям в рамках реализации 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону, сообщает издание Politico.
Как отмечается в публикации, в условиях суровых арктических условий британские войска активно отрабатывают сценарии боевых действий против России. В перспективе к весне 2026 года численность контингента на базе достигнет 1,5 тысячи человек, а к 2027 году планируется ее увеличение до двух тысяч военнослужащих.
Бригадный генерал Джейми Норман, командующий британскими спецподразделениями, подтвердил, что данные учения отражают изменившуюся геополитическую реальность, в которой государства уже не могут полагаться на прежние представления о мире.
В начале октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что утверждения о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются абсурдными и представляют собой попытку ввести общественность Европы в заблуждение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, выразил мнение, что Великобритания и Франция также готовятся к продолжению украинского конфликта и рискуют спровоцировать войну с Россией.