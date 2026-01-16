Politico: британские морпехи в Норвегии готовятся к войне с Россией

Как отмечается в публикации, в условиях суровых арктических условий британские войска активно отрабатывают сценарии боевых действий против России. В перспективе к весне 2026 года численность контингента на базе достигнет 1,5 тысячи человек, а к 2027 году планируется ее увеличение до двух тысяч военнослужащих.