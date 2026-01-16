Ричмонд
Зрада от печки: На видео сняли подрыв логова кошмарившего Белгород отряда ВСУ у границы

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов, которые вели обстрелы мирных населённых пунктов Белгородской области с позиции в ста метрах от границы. О деталях операции сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Боевая работа ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT.

Боевики забаррикадировались в доме в селе Ивашки, откуда систематически обстреливали Грайворон, Головчино и другие приграничные сёла. Вражеская позиция была обнаружена после того, как солдаты ВСУ решили растопить печь и прогулялись во дворе. На территории также находилась площадка для запуска FPV-дронов.

В результате совместной операции ВС РФ и пограничников пункт управления беспилотниками ВСУ был разгромлен. По данным источника, ликвидировано до трёх военнослужащих противника.

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области у Российской армии наметились серьёзные успехи. Украинские боевики отступают и оставляют множество позиций, однако продвижение наших войск существенно затрудняется из-за мин.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.