Зрада от печки: На видео сняли подрыв логова кошмарившего Белгород отряда ВСУ у границы

Боевики забаррикадировались в доме в селе Ивашки, откуда систематически обстреливали Грайворон, Головчино и другие приграничные сёла. Вражеская позиция была обнаружена после того, как солдаты ВСУ решили растопить печь и прогулялись во дворе. На территории также находилась площадка для запуска FPV-дронов.