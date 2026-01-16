Конфликт разгорелся в думе Свирска вокруг создания фракции «Новые люди»

IrkutskMedia, 16 января. Первая рабочая неделя началась в думе Свирска с конфликта, который разгорелся вокруг попытки создания тремя депутатами от партии «Новые люди» собственной фракции в представительном органе власти. Руководитель отделения партии в Иркутской области Дмитрий Ли считает, что комиссия по регламенту и депутатской этике думы допустила нарушения. Председатель думы Свирска Вадим Бекчентаев, напротив, уверен, что права народных избранников не были нарушены, а суть конфликта произрастает из противоречия в тексте регламента.
В своем заявлении Дмитрий Ли отметил, что депутаты «Новых людей» инициировали создание фракции в соответствии с уставом муниципалитета и действующим на тот момент регламентом думы. По его словам, все документы были поданы своевременно, а предусмотренные процедуры выполнены. Однако, он считает, что комиссия по регламенту и депутатской этике нарушила 10-дневный срок рассмотрения документов, а впоследствии дума Свирска экстренно изменила регламент и увеличила минимальное количество депутатов необходимое для создания фракции с трех до пяти человек.
«Напомню: в Свирской Думе всего 15 депутатов. Такие решения выглядят не как необходимость, а как попытка административно ограничить представительство и убрать альтернативную точку зрения из легального поля. Наша позиция однозначна и юридически обоснована. Фракция “Новые люди” в Свирске считается созданной, потому что сроки были нарушены самой комиссией, устав муниципального образования имеет приоритет над регламентом, изменения правил не имеют обратной силы и не могут применяться к уже начатой процедуре», — написал Дмитрий Ли в своем тг-канале (18+).
Позже в сети появилось видео с комментарием председателя думы Свирска Вадима Бекчентаева относительно вспыхнувшего конфликта. В своем обращении он пояснил, что в регламенте думы имеются две статьи, противоречащие друг другу.
«В статье 20 количество депутатов от фракции должно быть не менее трех человек, а согласно статье 23 деятельность фракции считается прекращенной, если число депутатов фракции становится менее пяти человек. Из-за этого комиссия по регламенту и депутатской этике в 10-дневний срок не смогла принять решение о включении фракции в реестр, перенесла данный вопрос на январь и обратилась в думу с целью уточнения численности депутатов во фракциях», — рассказал Вадим Бекчентаев.
Он добавил, что в дальнейшем на заседании думы было принято решение внести изменения в статью 20 регламента гордумы. Однако, по его словам, внесение изменений в регламент думы не повлияло на ситуацию по созданию фракции, поскольку ее невозможно сформировать, исходя из статьи регламента.
Я, как председатель думы Свирска, считаю, что права депутатов думы не были нарушены", — отметил Вадим Бекчентаев.
Комментируя сложившуюся коллизию, профессор Сергей Шишкин назвал ее простой в правовом смысле. Дальнейшими шагами, по его мнению, должно стать обжалование прокуратурой решения городской думы в суде и приведение регламентов в законное положение.
«А по существу о чем спор? Подана заявка на создание фракции Новыми людьми из трёх депутатов. Ну, и казалось бы, пусть работают. Тем более на региональном уровне трех человек достаточно для образования фракции. В конце концов природа думы — коллективный разум и принятие решения по большинству. По существу, что к своим полномочиям дополнительного получают депутаты от “Новых людей” в рамках фракции? Каждый из этих трех могут ставить любые вопросы в рамках своих полномочий. Что такого в портфеле этой партии, что надо радикализировать ситуацию в представительном органе?», — написал Сергей Шишкин в своем тг-канале (18+).
Ранее агентство сообщало, что преобразование Иркутского муниципального округа. Депутаты окружной думы отклонили предложение отправить проект Устава на доработку. Восемь народных избранников проголосовали «за», 16 — «против» отправления на доработку. Поправки в проект Устава так же были отклонены, а сам Устав не был принят, поскольку не набралось квалифицированного большинства.