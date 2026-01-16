Конфликт разгорелся в думе Свирска вокруг создания фракции «Новые люди»

«А по существу о чем спор? Подана заявка на создание фракции Новыми людьми из трёх депутатов. Ну, и казалось бы, пусть работают. Тем более на региональном уровне трех человек достаточно для образования фракции. В конце концов природа думы — коллективный разум и принятие решения по большинству. По существу, что к своим полномочиям дополнительного получают депутаты от “Новых людей” в рамках фракции? Каждый из этих трех могут ставить любые вопросы в рамках своих полномочий. Что такого в портфеле этой партии, что надо радикализировать ситуацию в представительном органе?», — написал Сергей Шишкин в своем тг-канале (18+).