Фонд Noble Capital требует от РФ выплатить $225,8 млрд по царским долгам

Напомним, после начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва приняла решение аккумулировать на специальных счетах типа «С» активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них. Выводить средства можно только по решению правительственной комиссии.