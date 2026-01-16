Фонд Noble Capital требует от РФ выплатить $225,8 млрд по царским долгам

Американский фонд Noble Capital подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов по царским долгам, пишет РИА Новости.
Фонд утверждает, что Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых у своего предшественника — Российской империи.
Иск был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками указаны Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и Центральный банк. Последнее движение по делу произошло в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.
Noble Capital позиционирует себя в качестве правопреемника и владельца облигаций, выпущенных Российской империей для американских инвесторов более ста лет назад. На этом основании компания требует принудительного исполнения обязательств. Фонд также добивается судебного разрешения на осуществление выплат за счет замороженных российских активов.
Напомним, после начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва приняла решение аккумулировать на специальных счетах типа «С» активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них. Выводить средства можно только по решению правительственной комиссии.
Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, заявив, что действия депозитария нанесли ущерб ЦБ, так как препятствовали распоряжению средствами. Президент Владимир Путин ранее называл попытки изъятия российских активов грабежом и предупреждал о возможных потерях для международного финансового порядка.