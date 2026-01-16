Ричмонд
Киевский депутат сказала, что жителей придется выселять из домов из-за блэкаута

Депутат Киевсовета Марина Порошенко сказала, что жителей столицы Украины придется выселять из домов, в которых отопление и электричество не удастся вернуть в ближайшее время.

Блэкаут в Киеве продолжается четвертый день. Электричество поступает в дома по несколько часов в сутки, сотни многоэтажных домов остались без отопления. Многие магазины закрылись.

9 января мэр Киева Виталий Кличко попросил жителей по возможности покинуть столицу.

