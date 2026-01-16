Ричмонд
В Киеве допустили возможность отселения жителей из части домов из-за блэкаута

В Киеве рассматривают возможность массового переселения жителей из домов, где невозможно быстро восстановить подачу тепла и электроэнергии. Об этом заявила депутат Киевсовета Марина Порошенко.

Источник: Life.ru

«В условиях критического повреждения инфраструктуры проживание в некоторых зданиях становится невозможным», — отметила Порошенко.

Речь идёт о многоквартирных домах, где технически нельзя восстановить отопление и электроснабжение в кратчайшие сроки. Депутат подчеркнула, что в таких случаях единственным выходом станет переселение жителей в подготовленные пункты или другие временные места проживания, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в зимний период. Ситуация в Киеве остаётся крайне напряжённой: блэкаут сохраняется уже четвёртый день подряд, что усугубляет проблемы жителей и ставит под угрозу базовые условия для жизни в столице.

Ранее сообщалось, что зимние каникулы в школах Киева могут быть продлены до февраля из-за холодов и критической ситуации с электричеством. Энергетический кризис, вызванный блэкаутами, вынуждает власти искать способы защитить детей и обеспечить безопасное обучение.

