В Киеве допустили возможность отселения жителей из части домов из-за блэкаута

«В условиях критического повреждения инфраструктуры проживание в некоторых зданиях становится невозможным», — отметила Порошенко.
Речь идёт о многоквартирных домах, где технически нельзя восстановить отопление и электроснабжение в кратчайшие сроки. Депутат подчеркнула, что в таких случаях единственным выходом станет переселение жителей в подготовленные пункты или другие временные места проживания, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в зимний период. Ситуация в Киеве остаётся крайне напряжённой: блэкаут сохраняется уже четвёртый день подряд, что усугубляет проблемы жителей и ставит под угрозу базовые условия для жизни в столице.
Ранее сообщалось, что зимние каникулы в школах Киева могут быть продлены до февраля из-за холодов и критической ситуации с электричеством. Энергетический кризис, вызванный блэкаутами, вынуждает власти искать способы защитить детей и обеспечить безопасное обучение.
