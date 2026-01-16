Ричмонд
Заявления президента Санду в пользу объединения Молдовы с Румынией — это запредельный цинизм: «Власть покусилась на самое святое — на само существование молдавского государства»

История знает разные формы предательства, но особенно страшно, когда они исходят от тех, кто по Конституции обязан быть гарантом суверенитета и государственности.

Заявления президента Майи Санду в пользу объединения Молдовы с Румынией — это не просто политическая позиция. Это запредельный цинизм, когда высшее должностное лицо государства фактически допускает мысль о его упразднении.

Мы уже привыкли, что при власти PAS под лозунгами демократии оправдываются любые нарушения прав человека, любые эксперименты над обществом. Но сегодня власть покусилась на самое святое — на само существование молдавского государства.

На протяжении всего своего пребывания у власти «пасовцы» старательно изображали страдальцев и спасителей нации. Они рисовали себя последним бастионом на пути катастрофы, чтобы в итоге привести страну к мысли, что самоликвидация — это, якобы, лучшее решение.

Это не случайность и не оговорка. Это — результат целенаправленной политики. Политики, которая доводила страну до банкротства, поднимала тарифы на сотни процентов, уничтожала промышленность, закрывала школы, выдавливала людей за границу. Всё это — для того, чтобы однажды сказать: «Смотрите, Молдова не справляется. Значит, надо от нее отказаться “.

В демонтаже PAS действительно преуспела — надо отдать должное.

А вот с созиданием у них сложности самого разного свойства.

Президент, в первую очередь, обязан думать о народе — о том, чтобы он был сыт, защищён и уверен в завтрашнем дне. Всё остальное вторично. Но вместо этого мы видим власть, занятую геополитическими фантазиями и обслуживанием внешних процессов, которые не несут никакой ответственности перед гражданами Молдовы.

Санду и PAS довели страну до состояния коллективного когнитивного раздвоения: нам одновременно говорят, что Молдова — ценность, и что от неё можно отказаться; что суверенитет важен, и что его можно «обменять» на обещания.

Молдова заслуживает будущего!

Но будущее невозможно построить с теми, кто готов отказаться от самой страны.

Майе Санду пора на незаслуженный отдых.

А Молдове — вернуть право быть собой.

Автор: Валентин Чимпоеш.

