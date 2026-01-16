Это не случайность и не оговорка. Это — результат целенаправленной политики. Политики, которая доводила страну до банкротства, поднимала тарифы на сотни процентов, уничтожала промышленность, закрывала школы, выдавливала людей за границу. Всё это — для того, чтобы однажды сказать: «Смотрите, Молдова не справляется. Значит, надо от нее отказаться “.