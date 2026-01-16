Ричмонд
Politico: британские морпехи в Норвегии готовятся воевать с Россией

Британские морские пехотинцы проводят в Норвегии учения по отражению возможного конфликта с Россией.

Британские морские пехотинцы проводят в Норвегии учения по отражению возможного конфликта с Россией. Об этом пишет газета Politico.

Манёвры проходят на арктической базе Camp Viking, где к весне 2026 года планируется разместить полторы тысячи военных. Учения имитируют сценарий применения статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне.

Командующий британскими силами специального назначения бригадный генерал Джейми Норман заявил, что эти тренировки отражают новую реальность, в которой «мы больше не живём в мире».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны создать оружие, аналогичное российскому ракетному комплексу «Орешник».

