В Госдуму внесли проект о сроках медосвидетельствования мигрантов

Мигрантам в России хотят дать единый 30-дневный срок для прохождения медосмотра.

Источник: Комсомольская правда

Госдума рассмотрит проект, обязывающий мигрантов проходить медобследование в течение месяца после приезда в Россию. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным. Они предложили установить единый 30-дневный срок для прохождения осмотра с момента въезда.

Все расходы на процедуру лягут на самих иностранных граждан. Медорганизациям запретят передавать третьим лицам права на проведение освидетельствования и выдачу заключений.

Повторные обследования нужно будет проходить ежегодно. Их результаты в виде электронных документов обязаны размещать в единой системе здравоохранения.

Клиники также должны будут информировать МВД и Роспотребнадзор о выявленных опасных заболеваниях или фактах употребления наркотиков. Это позволит оперативно решать вопрос о высылке таких мигрантов.

По мнению авторов, закон повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность и улучшит межведомственный обмен данными. Мера направлена на пресечение незаконной миграции.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что в Госдуму в ближайшее время будут внесены три комплексных законопроекта, ужесточающих контроль за здоровьем трудовых мигрантов.