В Госдуму внесли проект о сроках медосвидетельствования мигрантов

Госдума рассмотрит проект, обязывающий мигрантов проходить медобследование в течение месяца после приезда в Россию. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным. Они предложили установить единый 30-дневный срок для прохождения осмотра с момента въезда.
Все расходы на процедуру лягут на самих иностранных граждан. Медорганизациям запретят передавать третьим лицам права на проведение освидетельствования и выдачу заключений.
Повторные обследования нужно будет проходить ежегодно. Их результаты в виде электронных документов обязаны размещать в единой системе здравоохранения.
Клиники также должны будут информировать МВД и Роспотребнадзор о выявленных опасных заболеваниях или фактах употребления наркотиков. Это позволит оперативно решать вопрос о высылке таких мигрантов.
По мнению авторов, закон повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность и улучшит межведомственный обмен данными. Мера направлена на пресечение незаконной миграции.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что в Госдуму в ближайшее время будут внесены три комплексных законопроекта, ужесточающих контроль за здоровьем трудовых мигрантов.