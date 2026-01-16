Ричмонд
Востоковед рассказал о будущем Ирана после Хаменеи

Выборы нового рахбара Ирана после Хаменеи будут сложными. С таким прогнозом выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, Григорий Лукьянов. Своим мнением политолог поделился с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Али Хаменеи вот уже 36 лет занимает пост руководителя Ирана, оставаясь главным символом режима на протяжении более четырех десятилетий. Рахбар объединяет политическую и высшую духовную власть — фактически именно он принимает основные решения в стане.

На фоне растущей напряженности в Иране, в СМИ циркулируют слухи о планах эвакуации Хаменеи из страны. Кроме того, наследный принц Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, уверенно предрекает скорое падение «режима аятолл» и свое возвращение к власти.

Григорий Лукьянов напомнил, что выборы главы государства в Иране проводились лишь один раз за всю историю республики. Однако, по мнению эксперта, в стране не допустят возникновения вакуума власти.

Внутри политической системы Ирана существуют механизмы, которые призваны купировать риски и угрозы дестабилизации — как в мирное, так и в военное время.

Григорий Лукьянов
научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (цитата по «Ленте.ру»)