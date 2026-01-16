Востоковед рассказал о будущем Ирана после Хаменеи

На фоне растущей напряженности в Иране, в СМИ циркулируют слухи о планах эвакуации Хаменеи из страны. Кроме того, наследный принц Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, уверенно предрекает скорое падение «режима аятолл» и свое возвращение к власти.
Григорий Лукьянов напомнил, что выборы главы государства в Иране проводились лишь один раз за всю историю республики. Однако, по мнению эксперта, в стране не допустят возникновения вакуума власти.
Внутри политической системы Ирана существуют механизмы, которые призваны купировать риски и угрозы дестабилизации — как в мирное, так и в военное время.