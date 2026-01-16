В Курганской области скончался экс-глава Лебяжьевского округа Барч

«С прискорбием сообщаем, что 16 января 2026 года на 64 году жизни, после длительной болезни скончался Почетный гражданин Лебяжьевского района Александр Романович Барч. С 1985 по 2002 служил в Вооруженных силах РФ. В марте 2004 пришел работать в Администрацию Лебяжьевского района на должность начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации Лебяжьевского района. С 2014 года по 2021 год занимал должность Главы Лебяжьевского района, а с 2021 года по 2024 год должность Главы Лебяжьевского муниципального округа», — пишет администрация округа во «ВКонтакте».