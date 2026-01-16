В Курганской области скончался экс-глава Лебяжьевского округа Барч

Александр Барч ушел на 64-м году жизни.
В Курганской области на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался Александр Барч. С 2021 года по 2024 год мужчина занимал должность главы Лебяжьевского округа.
«С прискорбием сообщаем, что 16 января 2026 года на 64 году жизни, после длительной болезни скончался Почетный гражданин Лебяжьевского района Александр Романович Барч. С 1985 по 2002 служил в Вооруженных силах РФ. В марте 2004 пришел работать в Администрацию Лебяжьевского района на должность начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации Лебяжьевского района. С 2014 года по 2021 год занимал должность Главы Лебяжьевского района, а с 2021 года по 2024 год должность Главы Лебяжьевского муниципального округа», — пишет администрация округа во «ВКонтакте».
Заслуги Барча были отмечены многочисленными государственными и региональными наградами. Он получал Почетную грамоту Совета Федерации РФ, Почетную грамоту Курганской областной думы, ведомственные медали Минобороны и МЧС России, а также благодарности губернатора и областного парламента.