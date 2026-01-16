«Вывожу геев* из Ирана»: Спецпосланник Трампа поведал о своей «важной» миссии

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заверил иранских представителей в отсутствии планов по нападению на страну, но призвал Тегеран к сдержанности. Около часа ночи посол Ирана в Пакистане Резу Амири Могадам получил сообщение о том, что Трамп не хочет войны и попросил Иран не атаковать американские интересы в регионе.