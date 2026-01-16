«Вывожу геев* из Ирана»: Спецпосланник Трампа поведал о своей «важной» миссии

«Я помогаю вывезти геев* и лесбиянок* из Ирана. И впервые за всё время кто-то из них сказал мне: “Я хочу немного подождать”. Внутри есть настоящая надежда», — подчеркнул он.
Он также отметил, что, по его мнению, процесс помощи представителям ЛГБТ* теперь невозможно остановить, что, по его словам, свидетельствует о растущей внутренней уверенности среди местного населения.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заверил иранских представителей в отсутствии планов по нападению на страну, но призвал Тегеран к сдержанности. Около часа ночи посол Ирана в Пакистане Резу Амири Могадам получил сообщение о том, что Трамп не хочет войны и попросил Иран не атаковать американские интересы в регионе.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.