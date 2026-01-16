Ричмонд
«Вывожу геев* из Ирана»: Спецпосланник Трампа поведал о своей «важной» миссии

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл рассказал, что помогает представителям ЛГБТ* покинуть Иран на фоне беспорядков, отметив редкое проявление надежды среди местных жителей. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Я помогаю вывезти геев* и лесбиянок* из Ирана. И впервые за всё время кто-то из них сказал мне: “Я хочу немного подождать”. Внутри есть настоящая надежда», — подчеркнул он.

Он также отметил, что, по его мнению, процесс помощи представителям ЛГБТ* теперь невозможно остановить, что, по его словам, свидетельствует о растущей внутренней уверенности среди местного населения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заверил иранских представителей в отсутствии планов по нападению на страну, но призвал Тегеран к сдержанности. Около часа ночи посол Ирана в Пакистане Резу Амири Могадам получил сообщение о том, что Трамп не хочет войны и попросил Иран не атаковать американские интересы в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

