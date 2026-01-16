«Нулевые чтения» поправок к закону об ООПТ не прошли ценз Общественной палаты

Строительство допустимо только при отсутствии альтернативных площадок, после экологической экспертизы, одобрения специальной комиссии с участием депутатов, сенаторов, представителей правительства, администрации президента и ФСБ. Решение принимает правительство РФ или губернатор. Вводится компенсационный сбор за использование земель — средства пойдут на нужды ООПТ. После завершения работ участок обязаны рекультивировать и вернуть в состав заповедной территории по упрощенной процедуре. Туризм и проживание местных жителей разрешат только на специально выделенных участках без ущерба экосистемам, пишет RTVI.