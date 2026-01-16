«Нулевые чтения» поправок к закону об ООПТ не прошли ценз Общественной палаты

Ученые, экологи и депутаты Госдумы единогласно выступили против правительственного законопроекта, разрешающего менять границы особо охранаемых природных территорий и строить на них объекты обороны и федерального значения. «Нулевые чтения» в Общественной палате РФ завершились без поддержки инициативы.
Законопроект № 1096223−8 правительство внесло в Госдуму 12 декабря 2025 года. Документ позволяет в исключительных случаях уменьшать площадь заповедников, национальных парков, заказников и других ООПТ, если участок утратил природную ценность или требуется для размещения объектов обороны, безопасности государства либо проектов федерального или регионального значения, влияющих на социально-экономическое развитие страны или субъекта. Сейчас границы ООПТ можно только расширять.
Строительство допустимо только при отсутствии альтернативных площадок, после экологической экспертизы, одобрения специальной комиссии с участием депутатов, сенаторов, представителей правительства, администрации президента и ФСБ. Решение принимает правительство РФ или губернатор. Вводится компенсационный сбор за использование земель — средства пойдут на нужды ООПТ. После завершения работ участок обязаны рекультивировать и вернуть в состав заповедной территории по упрощенной процедуре. Туризм и проживание местных жителей разрешат только на специально выделенных участках без ущерба экосистемам, пишет RTVI.
Замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Марков защищал проект формально и коротко: пересказал текст, отметил отсутствие такой нормы со дня принятия закона 1995 года и назвал регулирование революционным. Конкретики не привел.
Противники инициативы оказались в подавляющем большинстве. Представитель Росприроднадзора Амирхан Амирханов заявил: некоторые объекты охраняют более 100 лет — менять их статус без веских причин бессмысленно. «Если будем менять территории когда вздумается, то заповедной системе смысла не будет».
Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов потребовал четко прописать, какие именно объекты попадут под категорию «государственного значения»: добыча полезных ископаемых, частные проекты или только безопасность страны. «Давайте вынесем их в закон, чтобы все понимали, на что соглашаемся».
Михаил Крейндлин из «Экспертного совета по заповедному делу» предупредил об угрозе «лосиноостровизации» — фрагментации заповедников под видом ремонта дорог, как уже происходит в национальном парке «Лосиный остров». Подобные попытки фиксируют на десятках ООПТ.
Член-корреспондент РАН Сергей Найденко отметил неопределенность нужд обороны: учения на заповедных землях он видел сам, но зачем именно там — непонятно. Вице-президент Московского общества защиты животных Сергей Горячев добавил: под формулировки могут попасть и «генеральские дачи».
Алтайский эколог Алексей Грибков назвал проект «торговлей заповедниками»: компенсация вреда деньгами — порочная коммерциализация. «Охранять природу — значит охранять Родину. Родиной торговать нельзя».
Представительница администрации президента Надежда Нестерова признала накопившиеся проблемы: населенные пункты внутри заповедников, фиктивные региональные ООПТ. Но подчеркнула — цели потерять заповедный фонд нет.
Замминистра Марков в конце поблагодарил участников и попросил присылать конкретные предложения — основная доработка пройдет ко второму чтению в Госдуме. Это замечание возмутило часть присутствующих: сначала нужно довести документ до ума, а не принимать сырым.
Модератор встречи напомнила: речь идет о национальном наследии, каждая пядь земли которого полита кровью в Великую Отечественную. Это то, что передадут потомкам и за что сейчас воюют на фронте.
